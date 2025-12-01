£²£°£²£¶Ç¯¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¿·£Ã£ÍÈ¯É½²ñ¤¬£²£²Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ¤Î£Ó£É£Ø£×£Á£Ë£Å£Ò£Ï£Ð£Ð£Ï£Î£Ç£É¡Ö£Ó£É£Ø£×£Á£Ë£Å£È£Á£Ì£Ì¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÍèÇ¯£±·î£±Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥¼¥í¤«¤é¥×¥í¤Ø¥Þ¥Á¥À¶µ´±Êª¸ì¡×¡½¡½¡£¥×¥í¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ò°é¤Æ¤ë¡Ö¶µ´±¡×¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¶µ´±Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡¢À¸À¥¾¡µ×¤Î£³¿Í¡£·±ÎýÀ¸Ìò¤È¤·¤ÆºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢µÈÅÄÀ²ÅÐ¤¬½Ð