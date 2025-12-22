２０２６年ボートレース新ＣＭ発表会が２２日、東京都港区六本木のＳＩＸＷＡＫＥＲＯＰＰＯＮＧＩ「ＳＩＸＷＡＫＥＨＡＬＬ」で行われた。来年１月１日から公開される新シリーズのタイトルは「ゼロからプロへマチダ教官物語」――。プロのボートレーサーを育てる「教官」が主役となるが、ＣＭ公開直前に?主役争奪戦?が勃発した。町田啓太は、主人公のマチダが「今度の主役は俺だ」と宣言する場面を振り返り「なか