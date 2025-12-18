ヤクルトからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手（２５）が２１日（日本時間２２日）、Ｗソックスと２年３４００万ドル（約５３億７２００万円）で契約を結んだ。球団が正式発表した。４５日間の交渉期限が２２日（同２３日）に迫っていた中での滑り込みでの電撃合意。背番号は「５」に決まり、昨季借金８０を喫するなど２年連続でア・リーグ中地区最下位に沈み、再建中のチームに加わることとなっ