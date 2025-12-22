パレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区でのユダヤ人の入植をめぐり、イスラエル政府は新たに19か所の入植地建設などを正式に発表しました。スモトリッチ財務相は「パレスチナ国家の樹立を阻止するためだ」と明言していて、国際社会からの反発は必至です。イスラエルメディアによりますと、イスラエル政府は21日、ヨルダン川西岸地区で11の新たな入植地を建設し、8つの不法拠点や既存の入植地の一部を正式な入植地として認めると発表