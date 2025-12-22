フランス１部モナコは２２日、日本代表ＭＦ南野拓実（３０）が左膝前十字靱帯断裂の重傷と診断されたことを発表した。南野は２１日に行われたオセール戦で左ヒザを負傷。苦痛にもん絶し、担架で運び出された。ピッチを去る際には悲痛な表情で、状態が心配されていた。モナコは一夜明けたこの日、公式サイトで「オセールで行われたフランスカップ・ラウンド３２の試合中、ＭＦ南野拓実が左ヒザを負傷しました。検査の結果、前