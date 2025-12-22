東京23区の新築マンションの平均価格が7カ月連続で1億円を超えました。不動産経済研究所によりますと、11月に東京23区で販売された新築マンションの平均価格は、前の年の同じ月と比べて14.1％上昇し、1億2420万円となりました。1億円を超えるのは7カ月連続です。2026年のマンション価格について不動産経済研究所は、“2025年のような価格の高騰はないものの高止まりの状態が続く”と分析しています。一方、不動産調査会社の東京カ