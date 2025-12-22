政府はきょう（22日）、民間企業の賃上げ支援に向けた作業部会の初会合を開きました。来年春までに価格転嫁を徹底するための取組に初めて数値目標を設けたい考えです。佐藤啓 官房副長官「物価上昇を上回る賃上げを実現し、定着させていくためには、官公需を含む価格転嫁、取引適正化の徹底と省力化投資、生産性の向上に、車の両輪として取り組んでいくことが必要であります」作業部会はこれまで3つあった会議体を一本化した