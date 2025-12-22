来年２月のミラノ・コルティナ五輪のハーフパイプ男子日本代表入りを確実にした戸塚優斗（ヨネックス）が２２日、海外遠征から羽田空港に帰国した。Ｗ杯開幕から２戦連続２位に入り、２０１８年平昌、２２年北京に続く３大会連続の五輪出場をたぐり寄せ「一安心。あと（五輪までに出場）２大会あるので、そこの使い方が変わるかなと思っています」と心境を明かした。目標のメダルに届かなかった五輪２大会を踏まえ、本番に向け