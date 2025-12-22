ピボット分析東京時間（23:03現在） ドル円 現値157.19高値157.75安値156.88 158.54ハイブレイク 158.14抵抗2 157.67抵抗1 157.27ピボット 156.80支持1 156.40支持2 155.93ローブレイク ユーロ円 現値184.64高値184.92安値184.24 185.64ハイブレイク 185.28抵抗2 184.96抵抗1 184.60ピボット 184.28支持1 183.92支持2 183.60ローブレイク