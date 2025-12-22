各国の長期金利（NY時間09:04）（日本時間23:04）（%） 米2年債 3.496（+0.013） 米10年債4.163（+0.016） 米30年債4.836（+0.012） ドイツ2.905（+0.010） 英国4.530（+0.006） カナダ3.479（+0.010） 豪州4.794（+0.046） 日本2.077（+0.061） ※米債以外は10年物