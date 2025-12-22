新たなチームでも、躍動を誓った。U-22日本代表は24日から27日までのIBARAKI Next Generation Cup 2025を経て、年明けにサウジアラビアで開催されるAFC U23アジアカップに参加。DF高橋仁胡(C大阪)は「チームとしては優勝を目指している」とアジアの頂点に立つ決意を示した。船越優蔵監督体制のU-20日本代表は今秋のU-20ワールドカップで終了。その後は大岩剛監督体制のU-22日本代表と融合した。高橋は11月のイングランド遠征か