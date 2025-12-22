Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥの大森元貴が２２日夜にＸ（ツイッター）投稿し、１時間で約６０００件のコメントが殺到する祭りとなっている。午後９時頃に「なになになになに」と投稿。その直前、ミセスはＴＢＳ「ＣＤＴＶライブ！ライブ！」に生出演。楽曲「ｂｒｅａｋｆａｓｔ」を歌唱したが、冒頭で大森元貴が歌唱をはじめた瞬間にチラッと後方を見て照れ笑いし、キーボード藤澤涼架が吹き出すように笑い、ギター若井滉