オセール戦で負傷したモナコの南野＝オセール（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】サッカーのフランス1部リーグ、モナコは22日、左膝を負傷していた日本代表MF南野拓実（30）が「前十字靱帯断裂」と診断されたと発表した。全治は明らかにしていないものの長期離脱が見込まれ、来年6月開幕のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会出場は厳しい見通しとなった。21日に行われたフランス・カップのオセール戦で痛め、途中交代した。