誰でも日々の生活の中で、ストレスになる嫌なことや物事がうまくいかないことがあれば、気分がふさぎ、落ち込みます。このような沈んだ気分や状態を「憂うつ」といいます。本人は、憂うつの原因をわかっている場合が多く、その原因が解決・解消されたり、あるいは原因がそのままでも憂うつを忘れさせてくれるような嬉しい出来事が起きたり、家族や友人の支え、趣味で気晴らしをすることで改善します。大抵は、時間の経過とともに自