仙台大の最速１５９キロ右腕・佐藤幻瑛（げんえい、３年＝柏木農）がペンシルベニア州立大に編入することが２２日、決まった。ペンシルベニア州立大のインスタグラムが発表した。２０２７年夏のＭＬＢドラフト指名に向けての準備とみられる。佐藤はアマ球界屈指の速球派。今年７月の日米大学野球選手権では日本代表として、５試合中３試合で救援し、日本の全勝優勝に貢献した。ＮＰＢの来秋ドラフト１位候補に挙げられていたが