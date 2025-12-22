ピーター・ルーガー・ステーキハウス東京が冬季限定デザート「あまおう苺のホワイトショコラチーズパイ」を提供開始！このデザートは、甘さと酸味のバランスが絶妙な福岡県産「あまおう苺」と華やかな「とちおとめ」を使用し、サクサクのパイ生地に濃厚でなめらかなホワイトチョコレートクリームを重ねた贅沢な一皿です。目の前で仕上げるライブ感も魅力のひとつ。