佐賀県警小城署は22日、小城市の40代女性が警察官や検察官を名乗る偽電話詐欺に遭い、現金845万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、10月4日、被害者の携帯に携帯電話会社、警察官、検察官を名乗る人物から電話があった。「あなたの名義で勝手に携帯電話が契約されている」「警察署で被害届を発行してもらう必要がある」「あなたが特殊詐欺に関与している疑いがある」「逮捕されないためには