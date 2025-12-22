※前回値が修正されました。 鉱工業製品価格（11月）22:30 結果0.9% 予想0.2%前回1.7%（1.5%から修正）（鉱工業製品価格・前月比) 結果0.3% 予想0.9%前回1.6%（原材料価格指数・前月比)