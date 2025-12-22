フランス１部のモナコは２２日、左膝を負傷していた日本代表ＭＦ南野拓実（３０）が前十字靱帯（じんたい）の断裂を負ったと発表した。南野は２１日に２―１と勝利したフランス杯、オセール戦で前半３６分に負傷。ボールを奪い返そうとした際に左膝を痛め、担架で運び出される際には両手で顔を覆い、深刻な状況をうかがわせていた。全治は明らかにされていないが、前十字靱帯（じんたい）断裂の場合、復帰まで約８〜１０か月とな