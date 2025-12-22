日本相撲協会は２４、２５日に東京・両国国技館内の大広間で、財団法人設立１００周年を記念展を開催する。主な展示は野見宿禰と平安時代の相撲節会を伝える作品、ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう」で話題になった東洲斎写楽らの錦絵や江戸時代の化粧まわしだ。そして歴代横綱の化粧まわしや綱が飾られる。ほかにも大横綱・双葉山のまげや通信簿なども展示。協会関係者は「空前の展示です。正直、やばいくらいのお宝」と興奮気味。