北京で開かれた中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念大会で放たれた風船。（９月３日撮影、北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月22日】80年前、世界の反ファシズム戦争は偉大な勝利を収めた。人類は数千万の命という痛ましい代償を払ってファシズム勢力を撃退し、文明の譲ることのできない一線を守り抜いた。そして、戦争の廃虚の上に国際連合を中核とする戦後の国際秩序を築き、戦禍を永遠に絶つことを