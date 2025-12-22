【ニューヨーク共同】週明け22日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比67銭円高ドル安の1ドル＝157円03〜13銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1743〜53ドル、184円50〜60銭。日本政府・日銀による急激な円安是正のための為替介入の可能性が警戒され、ドルを売って円を買う動きが優勢だった。