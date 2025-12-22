フランスのマクロン大統領は21日、原子力空母「シャルル・ドゴール」の後継として新たな空母の配備を決定したと発表しました。マクロン大統領:弱肉強食の時代にあって、恐れられるためには我々は強くなければならず、とりわけ海上において力を示さなければならない。マクロン大統領は外遊先のアラブ首長国連邦で、駐留しているフランス軍の兵士らを前に演説を行い、新空母の建造を開始すると宣言しました。地元メディアによると、