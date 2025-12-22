◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）【アイビーＳ＝レース評価・Ａ】昨年の勝ち時計は１分４５秒８と今年より１秒０速い。昨年勝ったマスカレードボールの１２００メートル通過は７２秒４で上がりが３３秒４。今年の勝ち馬アンドゥーリルは７３秒２で上がりが３３秒６でペースの差を考慮すれば大きな差はない。レースはマイネルシンベリンが後続を離しての逃げ。ラスト６００メート