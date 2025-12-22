体操女子の杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）が２２日、都内でイベントに参加し、取材に応じた。今季を「２０年間やってきた中で一番体操が楽しいなと心の底から感じられた年」とにこやかに振り返った。１０月の世界選手権では床で金メダルを獲得。「とても楽しかった。たくさんの方のサポートがあって取れたメダルなので、非常に重みを感じられました」と語った。来季の愛知・名古屋アジア大会や世界選手権に向けて「さらにパワーアッ