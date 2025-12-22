元TBSでフリーアナウンサーの山本里菜（31）が22日、自身のインスタグラムを更新。老後、インドネシアのバリ島に移住することを宣言した。8月、12月とインドネシアのバリ島を訪れたことを報告していた山本アナ。「日差しが本当に強くてけっこう焼けちゃったなぁ」と振り返りつつ、少し日焼けした素肌を公開。「30分に1回日焼け止め塗ってたんだけど、それでも日差しの強さには負けました」と振り返った。大自然に囲まれたバ