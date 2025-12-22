政府が2026年度当初予算案で、一般会計の歳出（支出）総額を122兆円規模とする方向で調整していることが22日、分かった。25年度の115兆1978億円を上回り、2年連続で過去最大となる。長期金利の上昇によって借金である国債の償還や利払いに充てる国債費は初めて30兆円を超える見通しだ。26日に閣議決定する。少子高齢化で増え続ける社会保障費や、9兆円規模となる見通しの防衛費も予算を膨張させる。賃上げや好調な企業収益によ