政府が２６日にも閣議決定する２０２６年度当初予算案で、一般会計総額を１２２兆円程度とする方向で最終調整していることが関係者への取材で分かった。２５年度（１１５兆１９７８億円）を大きく上回り、２年連続で過去最大を更新する見通しだ。高市首相と片山財務相は２２日、首相官邸で予算案を巡り協議した。片山氏は面会後、記者団に「デフレをほぼ脱してインフレ基調になっているときに、予算が去年より減ることは普通な