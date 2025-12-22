プレミアリーグ第17節ではブレントフォードと対戦したウルブズ。前半は0-0で折り返すことができたが、後半に2失点。また勝つことができなかった。25-26シーズンもすでに17試合を消化しているが、ウルブズは未だ白星を挙げることができていない。ここまで2分15敗、勝ち点はわずか2ポイントとなっている。そんなウルブズに主力引き抜きの可能性が浮上している。『The Athletic』によると、プレミアリーグのウェストハムがウルブズの