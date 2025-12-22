プレミアリーグ第17節でウェストハムを3-0で破ったマンチェスター・シティ。これでリーグ戦は5連勝、公式戦7連勝と負けなしの日々が続いている。ここ最近はミッドウィークにCLやカップ戦があり、週2試合の過密日程が続いていたが、クリスマスがある今週のミッドウィークには試合が予定されていない。週末のノッティンガム・フォレスト戦まで体を休めることができる。『BBC』によると、シティは月曜から水曜までの3日間を休暇とした