日本代表の鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはアタッカーの補強を目指しているようだ。『Daily mail』によると、ターゲットは同じプレミアリーグのマンチェスター・シティでプレイするオスカー・ボブ。22歳のレフティで、ポジションは右WG。ノルウェー代表のフル代表に選ばれており、2026年W杯での活躍が期待されている。ボブはシティユース出身のプレイヤーで、今季は開幕節から出番を増やしていたが、新戦力ラヤン・チェル