イングランドのナショナルリーグ・サウス（実質6部）を戦うメイデンヘッド・ユナイテッドの本拠地ヨーク・ロードが移転のため閉鎖されようとしている。英『THE Sun』が伝えた。ヨーク・ロードは、1871年から154年の長きにわたりメイデンヘッドの本拠地として使用されてきた。イングランドサッカー協会は、この場所を同じクラブが継続的に使用している最古のシニアサッカースタジアムと認定しており、スタジアムの壁にはそれを示す