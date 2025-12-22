体操男子の橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）が２２日、都内でイベントに参加し、取材に応じた。２０２５年について「すごく実りのある、次につなげられる１年だった」と振り返った。１０月に行われた世界選手権では個人総合３連覇を達成。３年後のロサンゼルス五輪に向けた大幅なルール変更にも対応し「１年目で世界一になったのは自信になった」という。来季は愛知・名古屋アジア大会や世界選手権が控える。「正直