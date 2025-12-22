BS10の「有村の智慧」（毎週火曜午後8時）が女子プロ総選挙を開催。女子プロゴルファー59人に聞いた「美人プロゴルファー」で1位に輝いたのは…。3位は森美穂で4票、2位は新垣比菜で9票。1位は原英莉花で13票を集めた。吉野茜は「私ファンです」、森田理香子は「かわいいし、スタイルもいい」、鎌田ヒロミは「仕草もかわいい。なりたい」と絶賛した。他にも土岐香織、工藤遙加、西みきこ、ユン・チェヨンらが支持。プロ6