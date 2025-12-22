発売中の「ヤングジャンプ」の表紙やグラビアも飾っている金丸紗希（23）が22日までにインスタグラムを更新し、胸元がチラリと見えるミニスカサンタコスチューム写真を公開している。「いい子にしてたらくるかもね」とファンにユーモア交えたメッセージを送っている。セクシーな美谷間も見せた写真の投稿に、ファンからは「なんでそんな肌きれいすぎるの」「なんてかわいいんだー」「こんなかわいいサンタが来るなら寝たふりする」