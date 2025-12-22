各地で相次ぐこどもが被害者となる犯罪行為。今年6月、小学校に勤務していた男性教師が女子児童の下着を盗撮し、通信アプリで画像を共有したとして逮捕されました。警察庁によりますと、不同意わいせつなどこどもの性被害の検挙件数は、去年およそ4800件。こどもの安全を守るため、来年12月25日には「こども性暴力防止法」が施行される予定です。施行に向けてこども家庭庁では、運用ルールなどを考える検討会が、今年4月から開催さ