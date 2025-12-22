Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが２２日、ＴＢＳ「ＣＤＴＶライブ！ライブ！」に出演。楽曲「ｂｒｅａｋｆａｓｔ」の冒頭、大森元貴の歌唱をはじめた瞬間にチラッと後方を見て、キーボード藤澤涼架が吹き出すように笑い、ギター若井滉斗もニヤニヤする場面があった。大森も照れ笑いで、ネットも速攻で反応し「飛んだなｗ」「めちゃくちゃ歌詞飛ばした？」「ないないない言ったなｗ」「はにかむ大森さんと笑顔のメンバー」「今