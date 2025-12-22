安倍・菅両政権のもとで歴代最長の約８年９か月にわたって事務の官房副長官を務めた杉田和博（すぎた・かずひろ）氏が２１日、死去した。８４歳だった。杉田氏が顧問を務めていたＪＲ東海が２２日、取材に対して明らかにした。杉田氏は１９６６年に警察庁に入庁。９５年に発生した阪神大震災では、同庁警備局長として陣頭指揮を執った。２００１年、テロや大規模災害など国の危機管理を担う内閣危機管理監に就任した。１２年