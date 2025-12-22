フットサル女子日本代表の松本直美が２２日、自身初のデジタル写真集「ＳｗｅｅｔｅｓｔＳｗｉｆｔフットサル界の天使すぎるスピードスター」を集英社の週刊プレイボーイ公式ＥＣサイト「週プレグラジャパ！」から発売した。松本は「２０２５ＦＩＦＡフットサル女子ワールドカップ」に日本代表として出場。今作では、おうちでまったり、ベッドでゴロゴロ、カジュアルなサロペット姿、大人っぽいワンピースに、ちょっぴり