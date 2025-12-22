週に1度の「もっとホークス」。ソフトバンクの将来を担うドラフト指名選手の歩みや横顔を紹介する「輝け！2026shニューフェース」がスタートします。第1回は2位の稲川竜汰投手（21）＝九共大＝です。ここ一番でけがに苦しみながらも乗り越えられた理由や、支えてくれた頼もしい存在は。野球を始めてほしい父が使った?誘い文句?とは。最速152キロの即戦力候補右腕の生い立ちに迫ります。（取り上げる選手の初出以外は敬称略）&#