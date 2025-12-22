片山財務相 完全にファンダメンタルズではなく投機－足元の円安 投機的な動きには日米共同声明に基づきアクション取る 過度な為替変動には断固たる措置－介入は｢フリーハンド｣ 常に万全の態勢が整っている－為替変動への対応 （ブルームバーグとのインタビュー）