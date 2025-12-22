ドル円１５７円台割れ、片山財務相が介入に言及＝ＮＹ為替 片山財務相はブルームバーグとの単独インタビューで ・完全にファンダメンタルズではなく投機－足元の円安 ・投機的な動きには日米共同声明に基づきアクション取る ・過度な為替変動には断固たる措置－介入は｢フリーハンド｣ ・常に万全の態勢が整っている－為替変動への対応 などと述べた。これを受けて円買いの反