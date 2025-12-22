栃木SCは22日、ファジアーノ岡山DF柳育崇の完全移籍加入を発表した。20年途中から21年まで栃木SCに在籍していた柳はクラブを通じ、「栃木SCに関わる全ての皆様、お久しぶりです。J2昇格のために、覚悟をもって帰ってきました。簡単なリーグではありませんが、個人としてもチームとしても成長し、みんなで本気で目指せば必ず昇格できると信じています。岡山の時に聞かせてくれた素晴らしいブーイングを、次は応援に変えていただ