Jリーグは19日、J2年間表彰式の『2025 J2リーグアウォーズ』を開催し、V・ファーレン長崎のMFマテウス・ジェズスが最優秀選手賞(MVP)を受賞した。1997年4月10日生まれの28歳は23年途中に長崎に加入。初年度は12試合1得点だったものの、2シーズン目は36試合18得点を記録した。そして、3シーズン目の今季より背番号10を背負うと、J2リーグ全38試合に出場。J2リーグ得点王となる19得点を記録し、チームのJ1昇格に大きく貢献。ベ