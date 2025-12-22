複線２本を併設し、４編成を収容する車両留置場のトンネル。右側の掘削が完了した横浜高速鉄道みなとみらい線の終端部（横浜市中区）の先に地下トンネルを掘り、車両留置場を新設する工事が進んでいる。運行の安定性を高める目的で、２０３０年度の使用開始を目指す。１９日には２編成を収容する複線１本の掘削が完了した。同社が建設現場を神奈川新聞社の取材に公開した。総事業費は約１５０億円で、２２年３月に着工した。