M!LKが、2026年2月18日に発売する初の両A面シングルのタイトルが「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」に決定したことを発表した。さらに、ジャケット写真第一弾も公開された。2025年10月に配信リリースしてから早くもMV再生回数が1700万回を超え、TikTok音楽チャートTOP50では3週連続で1位にランクインし、投稿件数が10万件を突破している「好きすぎて滅！」パッケージ化。新曲「爆裂愛してる」とあわせて、両A面シングルとしてのリ