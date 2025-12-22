女優の吉岡里帆（32歳）が、12月21日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。10年ラジオをやっているが「いまだに緊張する」と語った。無機的なものを独特の表現で説明する“説明”という芸で、ラジオ番組「GURU GURU！」などにもレギュラー出演している鈴木ジェロニモが番組のゲストとして登場し、さっそく「青い花の香りがする」と説明する。吉岡里帆は「びっくりしました。どうしても、ラジオ前、特