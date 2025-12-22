大晦日12月31日23時45分放送の音楽番組『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』（TBS系）より、総勢76組のアーティストが発表された。【写真】『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』ロゴ現在『CDTVライブ！ライブ！』では、12月の3週にわたり“3大Fes.”を放送中。そのフィナーレとして、2025年大晦日に5時間15分にわたって届けられるのが、『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダ