JALUX（ジャルックス）は、JR品川駅でJALオリジナル食品ブランド「JAL SELECTION」商品を12月8日から25日まで販売している。「JAL SELECTION」は、空の旅の特別感を日常の食卓でも楽しめるよう企画したグルメブランド。取扱商品の一例は、JAL特製オリジナルビーフカレー、ドライなっとう、The 麺 うどん味、カップ麺「ですかい」シリーズ4種など。今年追加された、JAL特製「九州じゃんがら」監修 とんこつ風味噌ラーメンやカレーハ