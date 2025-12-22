左から：HTT兄妹の堀越麗禾さん、サイエンスメッセンジャーのかず先生東京都は、脱炭素社会の実現に向けてHTT（電力を（H）へらす・（T）つくる・（T）ためる）の取り組みを推進している。その一環として、暮らしの中で実践できるHTTアクションを紹介する動画を、TV−CMやWebCM、交通広告などで展開している。今回、寒さが本格化する中、各家庭でも実践できるHTTアクションをより身近に感じてもらえるよう、見て・体験して理解を深